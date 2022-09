© Copyright : DR

La quatrième édition du festival international VegFest revient en octobre. Organisée par l'association nationale des végans au Maroc (Veg'Morocco), cette édition se tiendra dans la capitale spirituelle du Royaume en partenariat avec les deux organisations internationales VegFund et Generation Vegan.

«Ensemble vers la paix». C’est le slogan choisi par l’association Veg'Morocco en hommage à la Ligue palestinienne pour les animaux. Après la première édition, c’est la deuxième fois que Fès organise cet évènement qui se tiendra du 15 au 16 octobre prochain.

Au cours du festival VegFest Morocco, les participants végans aborderont une panoplie de questions liées à la santé, à l'écologie et à l'éthique dans le traitement des animaux afin de sensibiliser le public à un mode de vie plus sain et respectueux de l’environnement.

L’édition 2022 connaîtra la participation d’une pléiade d'intervenants dont des médecins, des nutritionnistes, des environnementalistes ou encore des militants de terrain. Ce festival rassemblera également des représentants d'associations de différents pays œuvrant pour la préservation de l'environnement et la protection des animaux, notamment de Palestine, d’Espagne, des Etats-Unis, de Belgique, et du Royaume-Uni.

Plusieurs activités sont au programme, dont des séances de yoga et de méditation, ainsi que des ateliers de cuisine animés par des chefs et des experts en la matière.

L’association Veg'Morocco encourage, en effet, l'adoption d'un régime alimentaire sain, responsable et respectueux des animaux, qui contribue à la préservation de l'environnement.

D’ailleurs, l'association a déjà organisé des rencontres et des ateliers dans les différentes villes du royaume, afin de discuter les bienfaits du véganisme sur la santé et sur l'environnement.

Actuellement en vogue dans plusieurs pays, le véganisme allie une alimentation exclusive par les végétaux et le refus de consommer tout produit issu des animaux ou de leur exploitation.