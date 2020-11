© Copyright : DR

Une unité médicale mobile a été déployée, jeudi 12 novembre, au profit des habitants du village d'Anergui dans la commune de Ouaouizeght (Azilal).

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de lutte contre la vague de froid, pour assurer la permanence des services de santé et renforcer la présence des établissements de soins de santé primaires, outre l'amélioration de l'offre de santé mobile, dans le milieu rural.

Cette unité mobile offre divers services: examens médicaux, échographies, vaccinations, planning familial, suivi des femmes enceintes, dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, en plus de la distribution de médicaments à titre gracieux.

Cette unité médicale, qui a été déployée au sein du centre de santé communal avec une unité d’accouchement d’Anergui, a d'ores et déjà offert ses services aux habitants de certaines communes avoisinantes, avec au total 343 bénéficiaires, à travers 172 consultations en médecine générale, 31 échographies, 27 examens pour les patients diabétiques, 51 tests de dépistage du cancer du col et de l'utérus, la vaccination de 49 enfants et femmes, en plus de la tenue de 13 activités liées au planning familial.

Il est à noter que cette unité mobile a été déployée dans le plein respect des mesures préventives mises en place par les autorités publiques pour freiner la propagation du Covid-19.