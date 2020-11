© Copyright : DR

A Taza comme à Chtouka Aït Baha, les gouverneurs ont réuni les Comités de veille et de suivi pour la présentation de mesures proactives afin de faire face aux vagues de froid.

Le gouvernement fixe, chaque année depuis 2009, un plan d’intervention lors des périodes de neiges, de pluies et de vagues de froid ayant ciblé 1.426 douars et 213 collectivités territoriales correspondant à une population de 660.000 personnes.

Ce plan, adopté annuellement par le gouvernement, repose sur une série de mesures, dont la mise en place d’un centre de commandement pour l’intervention rapide au niveau du ministère de l’Intérieur et des provinces concernées et l’opérationnalisation des commissions provinciales pour intervenir à temps et au bon endroit.

Les mesures concernent également l’approvisionnement normal de ces régions en denrées de première nécessité, la distribution du fourrage pour le bétail, l’organisation d’une intervention immédiate à travers des secours par hélicoptères et la mobilisation d’engins de déneigement.



La déclinaison de ces mesures au niveau régional reste du ressort des gouverneurs. Ces derniers commencent d’ailleurs à tenir des réunions à ce propos.

A Taza par exemple, le Comité de veille et de suivi vient d’examiner les mesures de lutte contre les effets de la vague de froid et des chutes de neige au cours de la saison hivernale 2020/2021.

Ce plan provincial est axé sur des visites de terrain, une distribution d'aides (couvertures, fours améliorés, denrées alimentaires, etc.), le renforcement des soins de santé à travers notamment des campagnes médicales, l’accueil des personnes sans-abri, le suivi des femmes enceintes et l'organisation d'opérations de déneigement.

La population concernée par ces interventions est estimée à 17.325 habitants, répartie sur sept collectivités territoriales et 58 douars, selon le gouverneur de la province qui a appelé à la mobilisation de tous les moyens logistiques et humains nécessaires pour faire face à la vague de froid.

A Chtouka Aït Baha également, le Comité de veille a dédié une réunion, dimanche 29 novembre, à la présentation des mesures proactives pour faire face aux vagues de froid.

Le gouverneur de la province a mis l’accent sur l’importance de la coordination entre les différents intervenants ainsi que de l’efficacité des actions entreprises pour assurer la continuité des services offerts à la population dans les douars éloignés dont l’accès des élèves aux établissements scolaires.