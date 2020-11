Des espoirs et des doutes. En effet, certains mettent en doute le vaccin contre la Covid-19, tandis que d'autres réagissent avec espoir au moment où la crise sanitaire s’aggrave. Pour trancher, il faut se référer aux avis et à l’expertise des scientifiques qui soulignent qu’il n’y a d’autre remède à l’épidémie que le vaccin. D'autant que les tests cliniques effectués sur des milliers de volontaires dans différents pays ont été concluants et sans effets indésirables graves ou conséquences particulières. C’est ce qu’a affirmé Dr. Tayeb Hamdi, médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé, au quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 12 novembre. Et de préciser que le Maroc optera pour le vaccin chinois Sinopharm, dont les essais cliniques de la phase III ont connu la participation de volontaires marocains. Ainsi, une première commande de dix millions de doses permettra la vaccination de cinq millions de Marocains à partir du mois de décembre.

C’est grâce à la stratégie royale, indique Dr Hamdi, que le Maroc a pu accéder au cercle des pays qui seront dotés de doses suffisantes de vaccins pour faire face à l’épidémie. Outre le laboratoire chinois Sinopharm, le Maroc a également signé une convention avec le groupe britannique AstraZeneca et négocie avec d’autres groupes, notamment les laboratoires Pfizer et Johnson. Dans un premier temps, l’opération de vaccination ciblera les professionnels de la santé, les services sécuritaires, la famille de l’enseignement et les personnes souffrant de maladies chroniques. Durant cette première phase, pas moins de 80% des Marocains, âgés de plus de dix-huit ans, seront ciblés par la campagne de vaccination, estime Dr Hamdi. Et de mettre en garde contre la propagation du virus durant les prochaines semaines, et une augmentation du nombre de morts. Car, a-t-il expliqué, l’opération de vaccination demandera du temps pour couvrir toute la population.

Pour sa part, Driss Habchi, expert à l’Institut Pasteur Casablanca, affirme que l’initiative royale concernant la stratégie de vaccination contre la Covid-19 permettra de maîtriser la situation et de mieux lutter contre l’épidémie. «La séance de travail présidée par le souverain et consacrée à la stratégie de vaccination contre la Covid-19 balisera la voie à la solution», souligne-t-il sur sa page Facebook. Et d’ajouter que cette campagne de vaccination massive luttera contre l’épidémie et mettra également un terme aux manœuvres de certaines cliniques qui tiennent un discours éthique dans les médias, tout en se montrant avides avec les patients. Mais, en attendant les vaccins, le respect des mesures sanitaires de prévention restera donc de rigueur.