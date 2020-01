© Copyright : DR

Le corps sans vie d’une touriste italienne a été découvert sur la plage de Dakhla. Une enquête est en cours.

Selon l’agence italienne ANSA et la presse italienne qui rapporte les faits, Eva Valerio, 30 ans, originaire de la région de Vicence, passait des vacances en camping-car à Dakhla en compagnie d’un ami marocain.

C’est celui-ci qui aurait alerté les autorités il y a deux jours, ne la voyant pas revenir au camping.

Recherchée par la police, la jeune femme a été retrouvée sans vie sur une plage. L'homme est, pour l'heure, interrogé par les autorités locales qui mènent l’enquête et n’écartent aucune piste. Mais ce serait toutefois celle de l’accident, et plus précisément de la noyade, qui serait privilégiée.