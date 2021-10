© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Alors qu’ils n’étaient que 2,4 millions en 2004 (soit 8% de la population totale), les seniors de plus de 60 ans représentent désormais 11,7% de la population, avec près de 4,3 millions de personnes, selon une note du Haut-Commissariat au plan (HCP) publiée à l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, célébrée ce 1er octobre.

Selon les projections démographiques réalisées par le Haut-commissariat au Plan (HCP), d’ici 2030, l’effectif des aînés de plus de 60 ans atteindrait un peu plus de six millions, soit une augmentation de 42% par rapport à 2021 et représenterait 15,4% de la population.

La part des femmes atteindrait 52,2%, ce qui se traduit par une légère hausse de 1,2 points par rapport à 2021.

D’après les chiffres de l'institution marocaine chargée de la production statistique, l’effectif des personnes âgées va s’accroître plus rapidement en milieu urbain qu’en milieu rural.

S’agissant du poids démographique des personnes âgées, le HCP souligne que les régions de l’Oriental, de Béni Mellal-Khénifra, du Grand Casablanca-Settat et de Fès-Meknès, accueillent le plus de séniors avec des parts de plus de 13%. En revanche, les régions de Laâyoune-Sakia El Hamara et Eddakhla-Oued Eddahab abritent le moins d'aînés, avec un poids de 7,5%.

Avec l'âge, le risque de perte d'autonomie et de fragilité des personnes vieillissantes augmente. "Si actuellement avec une prévalence des maladies chroniques de près de 64,4% touchant pas moins de 2,7 millions de personnes âgées, en supposant que ce taux restera constant dans un avenir proche, il faut compter sur environ 3,9 millions de personnes âgées dans cette situation en 2030, et ce, sans compter les conséquences dues au coronavirus", fait savoir le HCP, tout en précisant que l’effectif des personnes avec incapacité fonctionnelle serait d'environ 2,8 millions en 2030 contre 1,9 millions actuellement.

S’agissant des plus de 70 ans, le Haut-commissariat au Plan indique que leur effectif s’accroîtra rapidement, passant de 1,6 millions de personnes en 2021 à près de 2,6 millions en 2030, soit une augmentation de 63%. En termes relatifs, leur poids démographique pourrait atteindre 6,7% en 2030 au lieu de 4,4% actuellement.

Cette population est la plus susceptible d’avoir des maladies chroniques et de tomber dans une situation de dépendance à même d’induire une demande qui suppose un renforcement conséquent de l’offre de soins et de prise en charge adaptée aux besoins spécifiques à ces âges, indique le HCP.