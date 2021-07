© Copyright : DR

Kiosque360. Le système de l'enseignement à distance a montré ses limites. Et dans le monde rural, la situation de cette formule d’enseignement est accablante à bien des égards. C'est ce que révèle une étude de terrain réalisée par deux chercheurs marocains.

Le système d'enseignement à distance adopté au Maroc a fait l’objet d’une étude réalisée par les chercheurs Abdeljalil Aït Ali et Ahmed Ibrahim Tourki. En effet, les deux chercheurs se sont penchés sur la situation dans le monde rural, en examinant les résultats de cette formule adoptée pendant la période du confinement durant le dernier trimestre de l’année scolaire 2019-2020 et lors de l'adoption en 2020-2021 d'un modèle alternant entre enseignement à distance et présentiel.



Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia qui se penche sur les résultats de cette étude dans son édition du mardi 6 juillet, à peine 1% des élèves interrogés dans le monde rural ont affirmé qu’ils parvenaient à accéder correctement et aisément à la plateforme numérique «Microsoft Teams», mise en place par le ministère de l’Éducation nationale afin de faciliter le passage à l'enseignement à distance pendant la période de confinement en 2020 et durant l’année scolaire 2020-2021 lorsque les cours avaient repris en présentiel à 50%.



D’après l’étude des deux chercheurs, poursuit le quotidien, les bénéficiaires de la plateforme en question n’ont pas dépassé 4.9% en raison de l’incompétence technique et informatique des enseignants et des élèves dans le monde rural. Seulement 9% des enseignants exerçant dans le monde rural maîtrisent les techniques d’accès à la plateforme numérique en question, alors que le pourcentage des élèves ayant une préférence pour cette formule d’apprentissage n’est que de 7.4%. Ceci au moment où les enseignants ayant une prédisposition pour enseigner via cette technique numérique ne représentent que 0.9%.

La même étude a montré que 50% des élèves interrogés utilisent le réseau social Facebook, 18.8% Youtube et 21.9% l’application WhatsApp. Ces résultats s’expliquent d’après l’étude par la gratuité de l’utilisation de ces réseaux sociaux et la facilité de leur manipulation ainsi que la possibilité d’échange d’informations et des cours sans occasionner d’autres charges pour les familles.

La mise en œuvre de la formule de l’enseignement à distance, résume l’étude, a surpris les acteurs du circuit du système éducatif et n’a pas pris en compte les spécificités environnementales de l’apprenant. Ce qui a créé des obstacles. Certains sont propres à l’environnement de l’apprentissage et d’autres liés à la politique de l’enseignement dans le pays. Tout cela s’ajoute au faible niveau de la digitalisation de l’école marocaine et au manque de moyens et de ressources numériques