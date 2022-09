© Copyright : DR

La province de Rhamna s’apprête à accueillir un nouvel hôpital provincial de dernière génération. La structure sera installée dans la ville de Benguérir pour un investissement global estimé à 470 millions de dirhams. En voici les détails.

Les habitants de la provine de Rhamna peuvent souffler. Ils auront bientôt leur nouveau centre hospitalier provincial (CHP). De quoi soulager les structures sanitaires existantes, dont certaines laissent à désirer. Le nouvel établissement a fait l’objet d’un appel d’offres dont l’ouverture des plis a eu lieu le lundi 5 septembre dernier. Le verdict final quant à l’adjudicataire de ce marché colossal sera rendu dans un délai de deux mois, nous indique une source proche du dossier.

Deux consortiums ont été retenus à l’issue de l’appel d’offres. Le premier est le groupement Jet contractors, le cabinet d’architecte Mohamed Faouzi Bouayad, la société Block et BET Omnium Technologque. Le second est constitué du groupement SUMC, Menasteel Industry, le cabinet d’architecte Abdou Lahlou, BET Techno Expert Engeneering, Promamec et Megaflex.

Si la maîtrise d’ouvrage revient au seul ministère de la Santé et de la protection sociale, la maîtrise d’ouvrage délégué, et effective, est du ressort de l’Agence nationale des équipements publics. Ceci, «pour garantir une transparence maximale et une efficience à toutes les étapes de réalisation du projet».

Dans les détails, le marché porte sur la conception, la fourniture et la réalisation en modulaire du Centre hospitalier provincial de R’hamna. Le projet est doté d’un budget de 470 millions de dirham. Le CHP Rhamna aura une capacité globale de 120 lits, répartis entre maternité et néonatalité (40 lits), médecine général (30 lits), chirurgie (30 lits), pédiatrie (10 lits) et réanimation (10 lits).

Le CHP sera construit, sur trois niveaux, sur une surface globale de 6 hectares sur un terrain appartenant à l’Office chérifien de phosphate, à la sortie sud de la ville de Benguerir sur la route nationale 9 menant à Marrakech.

Rappelons que le CHP Benguérir a fait l’objet d’une convention de partenariat signée en juin 2021 entre le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, les autorités provinciales de Rhamna, le groupe OCP, la Société d’aménagement et de développement vert (SADV) et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).