Kiosque360. La police espagnole a réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le kidnapping de Marocains aisés vivant en Espagne, pour exiger de leurs familles le paiement d’une rançon.

La Guardia Civil d’Algesiras a, en coordination avec la police judiciaire et la brigade anti gang, démantelé un réseau criminel spécialisé dans le kidnapping de richissimes marocains vivant en Espagne. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mercredi 3 novembre, que la police espagnole avait reçu une information selon laquelle un homme d’affaires marocain avait été kidnappé par des individus cagoulés. Les services de sécurité ont alors été mis en alerte, après avoir obtenu des indications sur la voiture des malfaiteurs. Les investigations ont permis aux enquêteurs de la localiser sur une autoroute.

Il y ont découvert, dans le coffre, la victime enfermée, ligotée et portant des traces de violence. Munis d’indices supplémentaires, les services de sécurité n’ont pas tardé à interpeller les six individus impliqués dans cet enlèvement. Interrogés, ils ont avoué qu’ils se faisaient passer pour des policiers afin de piéger leurs victimes. Ces bandes criminelles, qui ont proliféré en Espagne ces derniers temps, seraient dirigées par des Marocains ayant des liens avec des réseaux d’immigration clandestine.

Le quotidien Assabah rapporte que le kidnapping des Marocains est devenu la priorité des priorités pour les bandes criminelles en Europe. D’autant que certains hommes d’affaires marocains seraient impliqués dans des réseaux de blanchiment d’argent dans le sud de l’Espagne et les présides occupés de Sebta et Melilla. Les services de police espagnole détiennent, d’ailleurs, une liste d’hommes d’affaires et de commerçants marocains effectuant des transactions financières suspectes.

La plupart d’entre eux ont eu recours aux services des réseaux de blanchiment d’argent pour faire des transferts vers le Maroc, où ils investissent dans des projets immobiliers ou autres. D’autres Marocains ont profité des répercussions économiques de la pandémie pour acquérir des biens immobiliers à des prix très modérés à Malaga, Cadix et Algesiras. Ces Marocains attirent les bandes criminelles organisées qui procèdent à des enlèvements pour réclamer des rançons substantielles.