Un écrin de verdure au cœur de Tanger: l’ancienne gare routière se refait une beauté

Nichée sur la place de la Ligue arabe à Tanger, l’ancienne gare routière s’est métamorphosée en une oasis urbaine. Un espace vert, des aires de jeux pour enfants et des kiosques sont venus sublimer cet espace historique, qui pendant des décennies, a été le cœur palpitant des voyages routiers de la ville.

Là où se trouvait l’ancienne gare, c’est désormais un écrin de verdure qui s’étend sur 7.000 mètres carrés, orné de différentes plantes et fleurs. Un parking souterrain, capable d’accueillir plus de 190 véhicules, a été également aménagé sur une surface de plus de 5.000 m².

C’est un paradis pour les enfants avec un espace de jeux, promesse de longues heures de joie et de divertissement. De quoi offrir aux familles des moments inoubliables, au rythme des rires des petits et de l’animation de la place.

En plus de l’installation de trois kiosques, le projet a su mêler urbanisation verte et accessibilité. Des allées spécifiquement aménagées assurent ainsi une mobilité plus facile pour les personnes à mobilité réduite.