Ancien militant du mouvement du 20-février, Ali Bedar fait l’objet d’une plainte pour viol avec violences de la part d’une journaliste française.

Une plainte a été déposée contre Ali Bedar, ancien activiste du mouvement du 20-février, pour des faits de viol avec violences. La plaignante, Nina Kozlowski, est une française installée au Maroc où elle travaille, en tant que journaliste free-lance, après avoir exercé son métier dans plusieurs médias francophones marocains.

La plainte a été enregistrée hier, jeudi 6 février, à Casablanca. C’est le chef de la Police judiciaire de la capitale économique qui supervise directement l’enquête qui a actuellement cours.

Nina Kozlowski a d’ailleurs passé plus de 4 heures hier, dans les locaux de la préfecture de police de Casablanca où elle a déposé sa plainte, et elle affirme détenir des preuves accablantes contre le mis en cause.

A l’heure où nous mettons en ligne, le concerné n’a pas encore livré sa version des faits.

Affaire à suivre.