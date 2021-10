© Copyright : DR

La Société du Tramway de Rabat-Salé (STRS) annonce que le service sur ce réseau reprendra ses horaires normalement dès ce lundi 1er novembre à 06H00, au lieu du 4 novembre 2021 comme initialement annoncé. L’avancement accéléré des travaux de réalisation de la trémie de Sidi Makhlouf y est pour beaucoup.

«Le retour rapide à la circulation a été rendu possible grâce aux efforts inlassables de toutes les équipes et les entreprises impliquées dans ce chantier afin de rétablir le service aux voyageurs», explique un communiqué de la STRS.

Alors que la suspension temporaire du service entre les stations «Pont Hassan II» et «Place du 16-Novembre» devait durer jusqu’au 4 novembre, à cause des travaux de réalisation de la trémie de Sidi Makhlouf au croisement de l’avenue Hassan II et l’avenue Al Alaouiyine, les lignes de tramway dans la capitale seront opérationnelles dès demain, lundi 1er novembre 2021.

La construction de la trémie de Sidi Makhlouf, l'un des chantiers de la capitale, s'inscrit dans le contexte du programme «Rabat ville lumière, capitale culturelle du Maroc». Cet ouvrage devrait faciliter les déplacements depuis et vers le pont Hassan II.