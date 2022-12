© Copyright : DR

Kiosque360. Sur les réseaux sociaux, plusieurs médicaments et produits médicaux, dont l’origine et les composantes demeures inconnues, sont désormais disponibles à la vente. Le Parlement se saisit du sujet. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Les réseaux sociaux se sont transformés en plateformes commerciales ouvertes à la vente de médicaments et différents produits médicaux. Une situation qui inquiète plusieurs élus et associations de protection des droits du consommateur, relève le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du 13 décembre.

Hanane Atarkine, députée du Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM), en fait partie. Lors d’une question adressée au ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, l’élue a expliqué que les réseaux sociaux se sont transformés en outils de marketing pour plusieurs exposants qui peuvent nuire à la santé des Marocains.



Ces exposants présentent leurs produits sur les réseaux sociaux, tantôt comme des produits à effet médicinal, tantôt comme produits transformant ou améliorant des organes ou des zones du corps. Selon la députée du parti du tracteur, plusieurs femmes achètent ces produits dont l’origine ainsi que les composantes demeurent inconnues.

Dans sa question adressée à Ait Taleb, la députée s’est interrogée sur les actions et décisions prévues par le ministère de la Santé et de la protection sociale pour mettre fin à la propagation de ce phénomène qui menace la santé des citoyens et leur sécurité physique, poursuit le quotidien arabophone.

Toujours selon la députée PAM, les exposants publient leurs numéros de téléphone pour faciliter la communication avec leurs éventuels clients. En plus, ils diffusent des vidéos montrant des clients supposément guéris ou transformés pour prouver l’efficacité de leurs produits et ce faisant mieux le commercialiser.



Pour rappel, plusieurs associations de protection des droits du consommateur n’ont eu de cesse d’alerter sur ce genre de pratiques qui pullulent sur les réseaux sociaux, notamment celles en lien avec la vente des médicaments et de produits médicaux, en exhortant le ministère de tutelle à intervenir pour mettre fin à ce phénomène.