Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont interpellé ce mardi 8 décembre, quatre individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s'activant dans le trafic de drogue et de psychotropes.

Les mis en cause ont été interpellés dans une aire de repos sur l'autoroute reliant Mohammedia à Casablanca, dès leur arrivée du nord du Royaume à bord de deux voitures, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que les fouilles ont permis de saisir dans l'un des véhicules 700 kg de kif, 70 kg de haschisch, 160 kg de tabac de contrebande, en plus d'une embarcation pneumatique, trois armes blanches de grande taille et quatre fausses plaques d'immatriculation.

L’opération de pointage des mis en cause dans la base de données des recherchés par la justice a révélé que deux d'entre eux font l'objet d'avis de recherche au niveau national, émis par les services de la police judiciaire et de la Gendarmerie Royale dans les villes de Salé, Tanger, Tétouan, Agadir et Ksar El Kébir, pour leur implication présumée dans des affaires de vol, de trafic de drogue et de vente de boissons alcoolisés sans autorisation.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du Parquet compétent, en vue de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et d'identifier l'ensemble des faits qui sont reprochés aux suspects, conclut le communiqué de la DGSN.