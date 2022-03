© Copyright : DR

Kiosque360. Un auxiliaire d’autorité et son épouse ont été arrêtés à Tétouan pour avoir enlevé, séquestré et torturé un jeune homme avant de le filmer dans des positions compromettantes. Ce jeune aurait noué une relation illégitime avec l’épouse du Moqaddem. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Pour se venger, un auxiliaire d’autorité (Moqaddem), dans la ville de Tétouan, a enlevé l’amant de son épouse, l’a séquestré et torturé avant de le mettre complètement nu pour le filmer dans des positions compromettantes.

Le mari, qui aurait été trompé par sa femme, a mis en œuvre cette terrible vengeance pour punir l’amant, en présence et avec la complicité de la femme infidèle. Ainsi, le jeune homme a vécu l’horreur avant d’être relâché par le Moqaddem, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 31 mars.

Pire encore, la vidéo enregistrée par la caméra du téléphone portable a été diffusée sur les réseaux sociaux dans le but de souiller l’image du jeune homme, font savoir les sources du quotidien. Ce dernier a saisi les services sécuritaires, en précisant dans sa plainte les détails de l’horreur qu’il avait vécue pendant sa séquestration.

L’enquête ouverte par la police judiciaire de la wilaya de Tétouan, sous la supervision du parquet général compétent, a rapidement abouti à l’arrestation de l’auxiliaire d’autorité et de son épouse. Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête, indiquent les sources du quotidien. De même, ajoute le journal, le jeune homme a également été placé en garde à vue pour avoir noué une relation illégitime avec l’épouse du Moqaddem.

Autant dire, poursuit le quotidien, que l’enquête menée par les éléments de la police de Tétouan élucidera toutes les circonstances entourant cette affaire et déterminera les chefs d’accusation qui seront retenus contre chacun des mis en cause. Le lot des accusations va de l’adultère à la séquestration, en passant par l’enlèvement, la violence et la vengeance par la diffusion d'images et de vidéos.