Le vendredi 24 juin 2022, nombre de migrants subsahariens, regroupés pour franchir la frontière entre Nador et Melilia, étaient armés de gourdins et d'armes blanches.

Kiosque360. La police, la gendarmerie et les forces auxiliaires intensifient leurs opérations pour empêcher tout rassemblement de migrants dans les forêts limitrophes de la ville occupée de Sebta. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Les forces de sécurité (police, gendarmerie et forces auxiliaires) poursuivent leur mobilisation pour empêcher les migrants clandestins de se rassembler dans les forêts limitrophes des frontières avec la ville occupée de Sebta. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (2 et 3 juillet), que ces opérations sécuritaires proactives visent à avorter toute planification d’attaques organisées comme à Melilla. Des sources indiquent que les patrouilles de la force publique ont investi les forêts contiguës à la localité de Belyounech et la préfecture Fahs-Anjra.

Des opérations de ratissage sont menées dans toutes les zones où se cachent habituellement les immigrés clandestins. Ces interventions se font en coordination avec les auxiliaires d’autorité et les autres éléments de police spécialisés pour détecter les mouvements suspects. Les mêmes sources soulignent que les services de la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima multiplient les réunions pour planifier et mener à bien les actions préventives afin d’empêcher tout mouvement organisé d’immigration clandestine.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que la police et les services de renseignement mènent une lutte acharnée contre les réseaux d’immigration clandestine qui transportent les migrants africains dans des embarcations de fortune. Ces différents services renforcent la surveillance au niveau des barrages policiers pour empêcher des groupes organisés de se diriger vers les zones proches du préside occupé.

Par ailleurs, les services de la sûreté de Tétouan ont, en collaboration avec la DGST, réussi à faire échouer une tentative d’assaut massif de la clôture qui sépare Fnideq du préside occupé. Au cours de cette opération proactive, 59 subsahariens, candidats à l’immigration clandestine, ont été interpellés à Tétouan et près de la localité de Belyounech dans les environs de Fnideq. Certains d’entre eux détenaient des outils tranchants façonnés spécialement pour les assauts et l’escalade des clôtures.