Kiosque360. Les terres collectives représentent 15 millions d’hectares répartis à travers le Maroc et leur valeur est toute aussi conséquente. Leur location ou leur cession contribueront au développement de l’économie nationale. Cet article est une revue de presse de l’hebdomadaire La Vie éco.

Les terres soulaliyates constituent un véritable trésor foncier. Mais seuls quelques particuliers et institutions en ont profité car ce secteur demeure encore sous-exploité économiquement. Dans sa dernière livraison, l’hebdomadaire La Vie éco indique toutefois que depuis l’actualisation de la réglementation de ce secteur, les investissements ont commencé à se multiplier. Plusieurs particuliers ont, en effet, loué des terres collectives suite aux appels d’offres lancés par le ministère de l'Intérieur et s’apprêtent à lancer des projets agricoles ou autres.

Pour le moment, l’acquisition de ces terres est réservée aux grandes institutions publiques comme Al Omrane, l’OCP, les collectivités locales et les domaines de l’État. Le groupe Al Omrane a acquis des terrains urbains et périurbains. Il faut préciser que la superficie totale des terres collectives représente 15 millions d’hectares repartis sur 60 provinces et préfectures. C’est la direction des affaires rurales (DAR) relevant du ministère de l’intérieur qui est en charge de la gestion de ce secteur. La DAR a réussi en l’espace de 5 ans à immatriculer 5 millions d’hectares de ces terres soulaliyates.

L’hebdomadaire La Vie Eco souligne que l’immatriculation de ces terres n’a véritablement démarré qu'en 2016, puisqu’avant cette date, seuls 500.000 hectares étaient enregistrés auprès de la conservation foncière. En effet, c’est au cours de cette année que le Roi Mohammed VI avait appelé à mobiliser les terres agricoles collectives pour y réaliser des projets d’investissement.

Ces terres sont sous-exploitées, c’est peu dire. Car les 15 millions d’hectares de ces terres collectives représentent 20% de la superficie du Maroc et sont estimées à 1.180 milliards de dirhams. Une somme colossale qui offre beaucoup d’opportunités pour le développement du pays si elles sont louées ou cédées à des investisseurs.