Les éléments de la police judiciaire relevant du district de sureté de Témara ont interpellé hier, lundi 2 novembre, deux jeunes multirécidivistes qui font l'objet de mandats de recherche au niveau national, pour leur liens présumés avec un réseau criminel actif dans le vol avec violences.

Sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, les deux suspects, âgés de 18 et 19 ans, ont été interpellés dans la région de Ain Atik, aux environs de Témara.

Ces suspects sont impliqués dans des affaires traitées par les services de la police judiciaire de Témara et relatives au vol avec violences, atteinte aux biens d'autrui et coups et blessures à l'arme blanche, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les procédures de recherche ont révélé que les suspects sont impliqués dans des affaires de vols sous la menace de violence mais qu'ils ne font l'objet d'aucune plainte pour invalidités parementes ou perte d'utilité d'un organe qu'ils auraient commises suite à des coups et blessures, contrairement aux fausses informations véhiculées à ce sujet sur les réseaux sociaux, indique la DGSN.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du Parquet compétent en vue de déterminer l'ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés, conclut le communiqué.