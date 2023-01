© Copyright : DR

La Direction régionale des provinces sahariennes de l’ONEE a lancé un appel d’offres pour la réalisation des travaux d’assainissement liquide de la ville de Tarfaya. L’objectif de ce projet est, entre autres, de minimiser le risque d’envasement des bassins par les sables apportés par les orages sableux.

Ce projet a pour objet la réalisation d’une couverture modulée, légère et amovible des bassins de la station d’épuration des eaux usées de la ville de Tarfaya, précise le cahier des clauses techniques particulières, consulté par Le360.

L’objectif de cette couverture est de minimiser le risque d’envasement des bassins par les sables apportés par les vents et orages sableux, et de réduire ainsi la fréquence et l’ampleur des travaux d’entretien.

L’estimation du coût des prestations s’élève à 6,3 millions de dirhams, précise le même document. Ce projet sera cofinancé par le Conseil régional de Laâyoune-Sakia El Hamra, l’Agence française de développement (AFD), KfW Bank, la Banque européenne d’investissement (BEI) ainsi que l’Union européenne.

L’ouverture publique des plis aura lieu le 1er mars 2023 à partir du 10h00 au siège de la Direction régionale des provinces sahariennes sise à Laâyoune.