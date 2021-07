© Copyright : DR

Kiosque360. Les services de la police judiciaire de Tanger multiplient les opérations de ratissage dans les différentes zones de la ville pour traquer des trafiquants de cocaïne pure et identifier leur principal fournisseur.

Gagner la guerre contre la drogue et neutraliser les trafiquants. C’est le mot d’ordre de la police judiciaire de Tanger qui mène des opérations de ratissage dans différents quartiers de la ville afin d’interpeller les trafiquants et identifier leurs fournisseurs.

Ainsi, trois individus ont été arrêtés par les éléments de la police de Bni Mkada et la brigade antigang. Selon le quotidien Al Akhbar qui rapporte l’information dans son édition du week-end des 10 et 11 juillet, les trois dealers ont été interpellés, mardi, dans le quartier Bourbiâate et place de Suède dans le centre-ville. L’un des trois trafiquants, alias «Chniouila», faisait l’objet d’un mandat de recherche à l’échelle nationale pour vols qualifiés et trafic de drogue dure. Lors de cette opération, il a été procédé à la saisie de 37 comprimés psychotropes, d'armes blanches, de téléphones portables, d’argent et d'un véhicule utilisé à des fins criminelles.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue, à la disposition de l’enquête ouverte sous la supervision du procureur général près la cour d’appel de Tanger. L’arrestation de ces trois individus est intervenue après l’interpellation de deux autres, âgés de 29 et 45 ans, et qui seraient impliqués dans un trafic de cocaïne, indiquent les sources du quotidien. L'opération de fouille effectuée sur les lieux dans le quartier Bir Achifa, précisent les sources du quotidien, a permis la saisie de quatorze doses de cocaïne, de téléphones portables, d’argent et d'une balance électronique de précision.

Leur procès démarrera après l’achèvement de l’enquête menée par les services de la police judiciaire sous la supervision du parquet général de la ville. Les investigations se poursuivront pour identifier le principal fournisseur et ses complices.