Tôt ce matin à Tanger, des milliers de fidèles, dont plusieurs Marocains résidant à l’étranger (MRE), se sont rendus à la mosquée Souriyine, au centre de la ville, pour accomplir la prière de l'Aïd Al-Adha. Un grand moment de recueillement pour tous, réunis dans une atmosphère de piété et de sérénité. Les images.

Après deux années d’absence à cause du Covid-19, des dizaines de milliers de fidèles, dont des étrangers et des Marocains résidant à l’étranger (MRE), se sont rendus ce dimanche matin, 10 juillet 2022, dans la mosquée Souriyine, à Tanger pour accomplir la prière d’Aïd Al-Adha, moment privilégié de fête et de perpétuation des traditions.

En tenue traditionnelle, nombreux sont les Tangérois, MRE et étrangers, interrogés par Le360, qui se sont dits heureux de partager à nouveau les moments précieux de cette fête religieuse avec la famille.

«Je suis très contente de passer l’Aïd au Maroc, et de retrouver les plus proches, surtout après ces deux années de Covid-19. Tout se passe pour le mieux ici, et ça met du baume au cœur. Dieu merci», témoigne Habiba, une marocaine résidant en Espagne.

«Le climat de l’Aïd au Maroc est très agréable, contrairement à l’Espagne, où nous n’avons pas droit à cette atmosphère de fête et de piété. C’est vraiment une chance pour nous de le passer ici», confie Youssef, un autre MRE d’Espagne.

Dans cette ambiance de recueillement, les fidèles ont ainsi prêté une oreille attentive au discours de l’imam de la mosquée, qui n’a pas hésité à rappeler les coutumes et les traditions rituelles de l'Aïd Al-Adha.