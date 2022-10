© Copyright : Saïd Kadry / Le360 (capture image vidéo)

Kiosque360. A Tanger, les travaux de plusieurs grands projets sont terminés mais tardent à être mis en service. Certains attribuent ces retards à des agendas d’inauguration, d’autres évoquent la problématique de leur gestion. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Plusieurs grands projets de la ville de Tanger dont les travaux ont été achevés depuis longtemps attendent d’être inaugurés pour entrer en service. Les autorités locales justifient ces retards par le fait que certains projets sont inscrits dans l’agenda des inaugurations royales, tandis que d’autres sont confrontés à des problématiques de gestion et de fonctionnement d’avant démarrage.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 20 octobre, que le centre hospitalier universitaire (CHU) demeure parmi les plus importants projets réalisés à Tanger dans le cadre de la stratégie de réhabilitation du secteur de la santé dans la région du Nord.

Les travaux de ce CHU ont été achevés il y a plus d’un an après que le roi Mohammed VI a lancé le chantier de sa construction en 2015, avec une enveloppe budgétaire de 2,33 milliards de dirhams. Ce complexe hospitalier offre une capacité de 771 lits et comporte un pôle «Mère-Enfant», un pôle médico-chirurgical, un bloc opératoire comportant 15 salles chirurgicales centrales et un service de brûlés graves, des pôles d’excellence (urgences, trauma center) et un laboratoire central. Considéré comme le plus grand hôpital d’Afrique, ce CHU va contribuer à développer les structures hospitalières au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Il renforcera et assurera les services sanitaires essentiels aux citoyens qui n’auront plus à se déplacer à Rabat pour les lourds traitement ou les opération chirurgicales complexes.

Al Ahdath Al Maghribia souligne que les travaux du projet de la médiathèque «Ikraa», lancés par le roi en 2015, ont aussi été achevés. Ils ont nécessité une enveloppe budgétaire de 48 millions de dirhams. Cette médiathéque, unique en son genre, comporte un auditorium de 250 places, une bibliothèque; ainsi que des espaces de lecture, d’exposition et de multimédia pour les malvoyants et les malentendants.

L’autre grand projet, dont les travaux de construction, lancés en 2014 pour un investissement de 100 millions de dirhams, ont été complètement terminés, est le complexe des arts et de la culture. Ce complexe comprend notamment un grand théâtre de 1.500 places, deux salles de répétition, une école théâtrale, ainsi que des clubs de musique andalouse, d’arts plastiques, de danse...