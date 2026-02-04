Tanger-Assilah: suspension des cours mercredi en raison des perturbations météorologiques

Dans un communiqué, la Direction provinciale de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports de Tanger-Assilah a précisé que la suspension des cours vise à garantir la sécurité des élèves, ainsi que des cadres administratifs et pédagogiques, soulignant que «la situation sera actualisée en fonction de l’évolution des conditions météorologiques».

Cette décision fait suite au bulletin d’alerte n° 2026/33 émis le 2 février par la Direction générale de la météorologie (DGM), ainsi qu’en raison de la poursuite des perturbations météorologiques, et dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Comité provincial de veille, en coordination avec les autorités locales.

Lire aussi : Intempéries. Pourquoi le nord du Maroc est sous haute vigilance: l’explication de la DGM

Il est à noter que les directions provinciales de Ouezzane, Al Hoceima, Chefchaouen, M’diq-Fnideq, Fahs-Anjra et Larache ont également annoncé la suspension partielle ou totale des cours, à titre exceptionnel, de lundi à mercredi, avec une actualisation de la situation en fonction de l’évolution des conditions météorologiques.