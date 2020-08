En dépit de ses multiples vols avec violence et sous la menace de l’arme blanche, le promoteur, un quadragénaire, parvenait à ne pas éveiller les soupçons. Dans la localité de Tamesna, où il possède un appartement, ce promoteur agressait, disparaissait à bord de sa 4X4 et réapparaissait pour commettre de nouveaux crimes. Au fil du temps et à mesure que les agressions se multipliaient dans la ville, les plaintes se sont accumulées sur les bureaux des autorités compétentes de la ville. Les éléments de la brigade de la gendarmerie royale de Aïn Aouda ont donc finalement décidé de réagir, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce mardi 4 août.

C’est ainsi que l'homme a été mis hors d’état de nuire durant la nuit de la fête de l'Aïd Al-Adha, dans son appartement, à Tamesna. Son arrestation a révélé un autre crime plus grave encore. En effet, précisent les sources du quotidien, au moment de son arrestation, les éléments de la gendarmerie royale ont découvert qu’il séquestrait sa fiancée dans son appartement. D’ailleurs, la victime a déclaré aux enquêteurs qu’elle avait été enfermée, malmenée et violée par son fiancé.

Lors d’une confrontation avec son bourreau, la victime a fait savoir que son fiancé avait un penchant criminel qu'il dissimulait derrière son statut social. Après 48h de garde à vue, il a été déféré, samedi dernier, devant le parquet général compétent de Rabat qui l’a poursuivi en état de détention. Il a été poursuivi, notamment, pour viol avec violence et sous la menace de l’arme blanche, coups et blessures, séquestration et tentative de meurtre. Son procès démarrera incessamment.