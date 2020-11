© Copyright : DR

Le ministère de la Santé a catégoriquement démenti l'authenticité d'un document mis en ligne et portant sur la stratégie nationale de vaccination contre le Covid-19.

Le document en question, qui est rédigé en français et daté du 31 octobre 2020, a été diffusé sur les réseaux sociaux et via les applications de messagerie instantanée, sous l'intitulé "Stratégie nationale de vaccination contre Covid-19", précise le ministère, hier, mercredi 11 novembre, dans un communiqué.

Le ministère souligne que chaque document officiel qu'il publiera à ce sujet fera l'objet d'un communiqué de presse officiel.

Dans ce sens, le ministère appelle à faire preuve de prudence face à de tels faux documents.