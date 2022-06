Stand du CNDH au SIEL 2022: ils ont su braver un handicap, voici leur parcours

Rencontre au stand du CNDH, où de jeunes Marocains sont venus témoigner de leur parcours universitaire réussi, malgré un handicap, le 8 juin 2022 à Rabat.

Ils ont un handicap, plus ou moins léger, mais ont réussi à obtenir leur doctorat, et haut la main, s'il vous plaît. Voici l'histoire de Karim Benabdesslam, de Mohammed Nabil et de Abdelaziz El Arsi, racontée hier, mercredi 8 juin au cours d'une rencontre au stand du CNDH, au Salon International de l'édition et du livre. Rencontres.

Trois leçons de vie et de courage ont été relatées hier, mercredi 8 juin 2022 au stand du CNDH au Salon International de l’édition et du livre à Rabat. Devant une assistance venue en nombre, Karim Benabdesslam, premier Marocain porteur du syndrome d'Asperger, une forme légère d'autisme, à avoir obtenu un doctorat, et un malvoyant, Mohammed Nabil, docteur en littérature anglaise, ainsi que Abdelaziz El Arsi, docteur en langage des signes, ont fortement impressionné l'assistance. Zhor El Hor, coordinatrice du mécanisme national de protection des personnes en situation de handicap au conseil national des droits de l’homme, qui a modéré cette rencontre, n'a pu cacher son émotion. Comment Karim Benabdesslam, diagnostiqué Asperger, et qui a fortement souffert de la stigmatisation de ses camarades à l'école, puis au lycée, a-t-il décroché en 2020 un doctorat en études islamique? La thèse qu'il a soutenue porte sur Jésus-Christ. «Lorsqu’il a entamé ses études supérieures, ces dérangements de la part de ses camarades ont cessé, et les différences entre lui et les autres n’étaient plus visibles, je dirais même qu’on ne voyait plus aucune différence», a dit à son propos son père, interrogé par Le360. Droits de l’Homme: le CNDH et l’ISIC créent un Prix d’excellence annuel En plus de ses études approfondies et sa grande connaissance des manuscrits ancien qui l’ont mené jusqu’à la Bibliothèque Royale Hassania à Rabat, Karim est aussi un grand amateur de musique andalouse, de chants soufis, joue au piano et est inscrit depuis huit ans au conservatoire national de musique de Rabat. Il faut dire que le syndrome d'Asperger, bien que parfois handicapant en ce qui concerne les interactions sociales, a ceci de particulier qu'il confère certaines aptitudes intellectuelles. Cette réussite émane donc de ses efforts personnels, de sa volonté, mais aussi de la confiance et de l’amour de ses parents. Même histoire pour Mohammed Nabil qui, suite à un incident, a perdu la vue. Il s'est inscrit en tant qu’auditeur dans un centre spécialisé. Par la suite, inscrit à l’université Mohammed V de Rabat, il a réussi à soutenir sa thèse de doctorat en littérature anglaise.

Par Qods Chabâa et Khadija Sabbar