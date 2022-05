Sondage. Faut-il mener une campagne de sensibilisation contre le gaspillage du pain?

Faut-il mener une campagne de sensibilisation contre le gaspillage du pain? Choix Oui Non Sans avis Oui 89% 89% Non 0% 0% Sans avis 11% 11%

A cause d’une conjonction inédite (sécheresse mondiale, guerre en Ukraine), le blé est devenu à la fois rare et très cher. Or, de grandes quantités de pain sont jetées chaque jour au Maroc. Devant la rareté et la cherté du blé, les autorités devraient-elles mener une campagne de sensibilisation contre le gaspillage du pain?