Sondage. Aïd Al-Adha: faut-il réglementer le sacrifice rituel dans les villes?

Aïd Al-Adha: faut-il réglementer le sacrifice rituel dans les villes? Choix Oui Non Sans avis Oui 86% 86% Non 12% 12% Sans avis 2% 2%

Comme chaque année, Aïd Al-Adha donne lieu à la multiplication dans les villes, et tout particulièrement à Casablanca, de commerces informels, générateurs de déchets organiques dans l’espace public et de nuisances diverses. Faut-il à votre avis légiférer et réglementer pour garantir un espace public propre?