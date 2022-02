© Copyright : Khalil Essalak / Le360 (capture image vidéo)

Les boutiques de Casablanca vivent actuellement au rythme des soldes d'hiver. Mais comme l'a constaté l'équipe dépêchée par le360 dans ces temples de la consommation, l'engouement est plutôt faible et il n'y a pas foule.

Les soldes d’hiver ont commencé le 27 janvier dernier. À Casablanca, et comme l’a constaté l’équipe envoyée par Le360 dans plusieurs boutiques et magasins, l’engouement n’est pas vraiment de mise.

Une impression que confirme Mofaddal Lamdilki, membre de l’association des commerçants du centre-ville casablancais. «Le commerce connaît actuellement une forte stagnation, malgré les multiples promotions que nous proposons aux clients. La pandémie du Covid-19 a eu un impact négatif sur l’économie marocaine et les dépenses des ménages ont fortement diminué», explique-t-il.

Ali Bouftas, président de l’association Al Safa, qui regroupe des commerçants indépendants du centre-ville de la métrpole, laisse quant à lui entendre que la période des soldes, qui ont lieu deux fois par an au Maroc, à la fin de la saison hivernale et à la fin de la saison estivale, ressemble beaucoup plus, cette année, à des liquidations. «La plupart des commerçants tiennent des soldes pour se débarrasser de leurs anciennes collections afin de céder la places aux nouveaux modèles et aux vêtements neufs. On casse les prix pour pouvoir acquérir de nouvelles collections», détaille-t-il.

Ali Bouftas rappelle que les commerçants ont aussi recours aux rabais afin d’encourager les clients qui n’ont pas pu acheter de nouveaux vêtements en début de saison à cause des prix très élevés qui étaient appliqués. Il y a des clients qui attendent la saison des rabais pour effectuer leurs achats car ils savent que les commerçants vendent leurs anciennes collections à très bas prix, pour laisser place au neuf.