© Copyright : DR

Kiosque360. A Sidi Slimane, une bande cagoulée cible des stars et réussit à échanger de fausses devises étrangères (euros) contre du véritable argent. Voici son modus operandi dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Une bande cagoulée, composée d’individus activement recherchés, d’une femme, alias Mi Aîcha et d’un mineur âgé de seize ans, a arnaqué et violenté des stars qu’elle ciblait soigneusement. La bande leur a fait croire qu’elle disposait d’une grande quantité de devises étrangères (euros) qu’elle désirait échanger ou vendre contre des dirhams.



C’est ainsi que cette bande criminelle a agressé et escroqué deux chanteurs, un acteur et un youtubeur dans la région de Sidi Slimane, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 8 et 9 janvier. D’après les sources du quotidien, une victime a déclaré à la brigade de la gendarmerie de Sidi Slimane qu’un élément de la bande l’avait contactée pour lui faire savoir qu’un berger avait trouvé une grande quantité de devises étrangères, sous forme de 325 caisses remplies de billets de vingt et cinquante euros, et qu’il désirait vendre tout le lot en contrepartie du tiers de sa valeur réelle.



L’affaire a suffisamment aiguisé son appétit pour se rendre à Sidi Slimane. Sur les lieux indiqués par les éléments de la bande, on lui a remis cinq billets pour vérification au bureau de change. Les billets étaient authentiques. Les deux parties sont passées ensuite au stade de la négociation du prix de tout le lot pour s’arranger en fin de compte sur la somme de 200.000 dirhams.



Pour conclure la transaction, un rendez-vous a été donné à la victime dans les environs du cimetière Lalla Mimouna dans la commune de Dar El Keddari. Se rendant sur les lieux, elle a trouvé les membres de la bande cagoulés, munis d'armes blanches, ne parlant que le langage de la violence. Ils lui ont soutiré 85.000 dirhams avant de l’abandonner à son sort dans une zone déserte en compagnie de ses enfants qui étaient à bord de sa voiture.



La victime, poursuit le quotidien, n’avait d’autre choix que de se diriger vers la gendarmerie pour déposer plainte. C’est ainsi qu’elle a découvert qu’elle n’était pas la seule victime de cette bande. D’autres stars, des chanteurs, des acteurs, un youtubeur et même des entrepreneurs de différentes régions du pays ont été arnaqués par cette bande, dont les éléments sont activement recherchés. Dans la même région, ajoute le quotidien, huit autres bandes, ayant le même mode opératoire, ont été neutralisées par les services sécuritaires.