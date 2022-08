© Copyright : DR

Kiosque360. Face à l’infestation des rats dans la ville, les habitants de Sidi Kacem exhortent les autorités compétentes à intervenir. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Le 29 août dernier, plusieurs habitants du quartier Zaouia, dans la ville de Sidi Kacem, ont été contraints de solliciter le représentant de l’autorité locale dans l’annexe administrative. Ils l’ont exhorté à intervenir auprès des autorités compétentes pour lutter contre la propagation des rats dans leur quartier.

Dans sa livraison du 31 août, le quotidien Al Akhbar, citant des sources locales, rapporte ainsi que ce phénomène inquiète la population de Sidi Kacem, confrontée dernièrement à l'invasion des rats dans les ruelles de la ville. Selon les sources du journal, les habitants redoutent les conséquences d’une telle infestation.

D’après le quotidien, ces rats sillonnent les quartiers de Sidi Kacem à la quête de nourriture, au grand dam des habitants de la ville qui craignent pour leur santé et celle de leurs proches. De même, les commerçants de proximité et vendeurs d’alimentation sont à leur tour confrontés à cette infestation et ses répercussions sur l’hygiène des produits proposés à la vente.

Face à cette situation, le bureau d’hygiène communal, relevant de la commune de Sidi Kacem et dirigé par le RNIste Abdelilah Ouissa, est appelé à agir pour mettre fin à cette propagation, en mobilisant les fonctionnaires de la commune.

Pour rappel, la commune de Sidi Kacem dispose de fonds, dans le cadre de son budget annuel, dédiés à l’acquisition de produits utilisés dans la lutte contre la propagation des insectes et des rongeurs. Sauf que les habitants de la ville, selon le quotidien, ne voient pas les résultats escomptés sur le terrain.