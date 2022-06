Sidi Harazem sous les eaux après des pluies torrentielles

Pluies et orages se sont abattus sur Sidi Harazem mardi 14 et mercredi 15 juin 2022, faisant de nombreux dégâts matériels.

Les habitants de Sidi Harazem, ville située entre Fès et Taza, ont vécu des heures difficiles. De fortes pluies, tombées les mardi 14 et mercredi 15 juin 2022, ont provoqué des inondations et de graves dégâts matériels. Les images.

Les pluies et orages qui se sont abattus sur Sidi Harazem, mardi et mercredi derniers, ont provoqué d’importantes inondations, et causé de lourdes pertes matérielles aux habitants de la ville. Dans différentes déclarations, bon nombre de ces personnes se sont dit impuissantes face à ce cas de force majeure. «Les pluies tombées en quelques heures ont provoqué des dégâts et de grandes pertes matérielles. Certains d’entre nous ont perdu tout ce qu’ils possédaient après que l’eau a inondé nos magasins et stands, qui sont notre seul moyen de subsistance», a ainsi déclaré un commerçant du marché de Sidi Harazem, lui-même touché par cet évènement météorologique. «La présence de l'Oued à proximité du marché empire la situation. Nous avons vécu la même chose le mois dernier. Aujourd’hui, nous demandons aux parties concernées de bien vouloir intervenir pour paver les côtés de cet oued, et de ce fait éviter la survenance de telles catastrophes», a-t-il poursuivi. Vidéo. Pluies torrentielles et crues dans la région de Chefchaouen Pour sa part, Mohamed Kandil, président de la commune de Sidi Harazem, a souligné que «la ville souffre de ce genre d’inondations depuis des années. Une étude a été auparavant réalisée, et une convention de partenariat a été signée entre le conseil régional Fès-Meknès, le conseil préfectoral de Fès, le conseil de la commune de Sidi Harazem, et l’agence du bassin hydraulique de Sebou». L'objectif étant de protéger la ville de Sidi Harazem des inondations. Et de préciser: «ils ont alloué une enveloppe financière de 20 millions de dirhams. Le conseil de la commune de Sidi Harazem y a contribué à hauteur de 4 millions de dirhams, le conseil de la région Fès-Meknès à hauteur de 8 millions de dirhams, le conseil préfectoral de Fès à hauteur 4 millions de dirhams, et finalement l’Agence du bassin hydraulique de Sebou qui y a pris part avec un total de 4 millions de dirhams». Il est par ailleurs important de noter que l’Agence du bassin hydraulique de Sebou a d'ores et déjà bouclé le premier volet de la convention qui consistait à agrandir et à paver les flancs de l'oued Ain Arouss en béton armé et ce, sur 150 mètres. Les mêmes travaux seront réalisés par l'agence dans le cadre du second volet, cette fois sur 600 mètres. Cette phase devrait démarrer après la réception des fonds alloués, afin de lancer un appel d’offre dans les prochaines semaines. Ainsi les attentes des habitants de Sidi Harazem seront-elles satisfaites.

Par Ahmed Echakoury