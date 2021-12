© Copyright : MAP

La circulation sera coupée dès mercredi 22 décembre 2021, sur la route nationale 9 (RN9), du PK122+034 au PK124+116, au niveau de Douar Chaga Ouled Said Ben Ali relevant de la commune Machrai Ben Abou (province de Settat), a indiqué mardi le ministère de l’Equipement et de l’Eau.

Cette coupure s’étalera entre le mercredi 22 décembre 2021 à 10h00 au vendredi 24 décembre 2021 à la même heure, a précisé le ministère dans un communiqué, ajoutant qu'elle permettra aux services de l’Office national des chemins de Fer (ONCF) de procéder à la démolition d'un ancien ouvrage d’art ferroviaire sur la RN9 au PK121+600.

La déviation de la circulation sera assurée sur la route provinciale n°3503 du PK118+000 au PK 119+172 ainsi que la route provinciale n°3615 du PK 41+427 au PK 44+534.

La circulation normale reprendra dès l’achèvement des travaux de démolition de l'ouvrage en question, le 24 décembre 2021 à 10h00. Par conséquent, les usagers de la route sont priés d'être prudents et de respecter les panneaux de signalisation temporaire pour plus de sécurité.

Le ministère reste à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invite à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail www.equipement.gov.ma, et via l’application «MaRoute» téléchargeable sur smartphones, ou contacter le centre de permanence de la direction des travaux et de l’exploitation routière sur le numéro 05.37.71.17.17.