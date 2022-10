© Copyright : DR

C'est une consécration pour les universités marocaines: sept d’entre elles figurent parmi les 1.799 meilleures universités au monde répertoriées dans un célèbre classement international, «The Times Higher Education World University Rankings 2023».

Sur un total de 25.000 universités à travers le monde, seules 1.799 ont été sélectionnées dans ce prestigieux classement qui répertorie chaque années les meilleures universités au monde et qui est considéré comme le plus important et le plus diversifié à ce jour.

Parmi les 104 pays représentés dans ce classement, le Maroc occupe une place de choix en étant représenté par sept établissements, ce qui attribue de fait au pays la quatrième place au niveau africain et arabe en termes de nombres d’universités classées.

On retrouve ainsi dans ce classement, au titre de l’année 2023, les universités Ibn Tofail, Cadi Ayyad, Sidi Mohamed Ben Abdallah, dans le segment 1001-1200, et les universités Abdelmalek Essaadi, Hassan II, Mohammed V et Chouaib Doukkali, dans le segment 1201-1500.

En tête du classement, figure, et pour la septième année consécutive, l'Université d'Oxford, suivie de l'Université de Harvard, qui reste cette année encore à la deuxième place, puis de l'Université de Cambridge qui passe du cinquième, qu’elle occupait l'an dernier, au troisième rang.

Dans l'ensemble, les Etats-Unis sont le pays le plus représenté, avec 177 établissements, et également le plus représenté dans le top 200 (58).

La Chine continentale compte désormais le quatrième plus grand nombre d'établissements parmi les 200 premiers (11, contre 10 l'année dernière), après avoir dépassé l'Australie, tombée au cinquième rang (avec les Pays-Bas).

Cinq pays entrent dans le classement pour la première fois –tous en Afrique (Zambie, Namibie, Mozambique, Zimbabwe et l'île Maurice).

Le classement est basé sur treize indicateurs de performance soigneusement calibrés, qui mesurent la performance d'un établissement dans quatre domaines: l'enseignement, la recherche, le transfert de connaissances et les perspectives internationales.

Le classement de cette année a analysé plus de 121 millions de citations dans plus de 15,5 millions de publications de recherche et a inclus les réponses à des enquêtes de 40.000 universitaires dans le monde.