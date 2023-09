Séisme: sorti de terre en 48 heures, l’hôpital médico-chirurgical militaire de campagne à Asni en pleine action

La structure a été mise en place conformément aux hautes instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’État-Major général des Forces armées royales. Et au vu de son importance et du soulagement qu’elle apporte aux populations de la région, éprouvées par le séisme qui a frappé le Maroc le vendredi 8 septembre, elle est plus que la bienvenue. Il s’agit de l’hôpital médico-chirurgical militaire de campagne, déployé en à peine 48 heures dans la commune rurale d’Asni, au coeur de la province d’Al Haouz, et qui, dès lundi dernier, a commencé à offrir ses soins aux blessés.

Comptant 24 médecins, toutes spécialités confondues, et plus de 46 infirmières et infirmiers, l’hôpital propose des services médicaux et chirurgicaux aux nombreux patients qui s’y rendent, explique le médecin-chef de cette structure, le colonel Youssef Kabouss, dans un échange avec Le360.

Pour la seule journée du lundi 11 septembre, 500 personnes, issues notamment de douars affectés dans la province d’Al Haouz, ont été accueillies à l’hôpital. Le transport des patients pris en charge était assuré par les sapeurs-pompiers, en collaboration avec les autorités locales.

«En plus de prestations médicales offertes 24H/24, plusieurs disciplines chirurgicales sont également couvertes, comme la chirurgie orthopédique, la chirurgie maxillo-faciale, la chirurgie ORL, la neurochirurgie et l’ophtalmologie», précise le colonel Youssef Kabouss. Cet hôpital dispose également d’un bloc opératoire, d’une pharmacie, d’un laboratoire d’analyses et de radiologie ainsi que d’une cellule d’assistance psychologique mise en place pour le suivi de patients traumatisés.

Les blessés comme leurs proches sont des plus reconnaissants qu’une structure d’une telle ampleur ait été installée aussi rapidement. Yassine Haddad y a emmené sa mère, touchée aux pieds et à la tête après le séisme. «Grâce aux équipes sur place, elle a effectué des analyses et une radiographie. Elle est en attente de se faire opérer», nous raconte-t-il. Idem pour Mbarek El Issaoui qui y a également accompagné sa mère. «L’accueil, le service, la qualité des soins… Tout est excellent. Vive le Roi et que Dieu nous vienne à tous en aide!», témoigne-t-il.

Rappelons que, suite au séisme, et sur hautes instructions royales, les FAR ont déployé d’urgence d’importants moyens humains et logistiques, aériens et terrestres, ainsi que des modules d’intervention spécialisés à base d’équipes de recherche et de sauvetage et d’hôpitaux de campagne. Des détachements d’intervention, des avions, des hélicoptères, des drones et des moyens du génie ainsi que des antennes logistiques ont été déployés sur les lieux en vue d’apporter le soutien nécessaire aux différents départements concernés et aux populations sinistrées.

Les dispositions nécessaires ont été prises au niveau de l’État-Major général des FAR et des Places d’armes du Royaume, en matière de liaison et de coordination avec les autorités locales.