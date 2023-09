Séisme au Maroc: les efforts se poursuivent pour restaurer l’accès aux routes menant aux villages d’Al Haouz

Dans les heures suivant le séisme qui a ébranlé la province d’Al Haouz, la direction provinciale du ministère de l’Équipement et de l’eau n’a pas tardé à réagir. Dans une déclaration à la presse, Hicham Farndi, à la tête de cette administration, a noté que toutes les ressources ont été rapidement mobilisées et qu’une série de mesures urgentes a été déployée pour venir en aide à la population touchée.

Les initiatives menées par cette direction provinciale ont ainsi englobé la mobilisation d’une équipe d’ingénieurs et de techniciens, ainsi que la mise en place de matériaux et de véhicules nécessaires pour faciliter l’accessibilité à la province d’Al Haouz, fait savoir ce responsable.

Les efforts menés par ces équipes ont principalement porté sur la réouverture des routes, facilitant ainsi les mouvements des habitants et le transport de l’aide nécessaire. D’abord, la route régionale numéro 2017, reliant Ourika à Setti Fatma, a été rouverte, suivie partiellement par la route régionale numéro 2030 conduisant à Oukaïmeden jusqu’au point kilométrique 27+100.

Les équipes déployées ont travaillé d’arrache-pied pour ouvrir la route régionale numéro 2024 qui relie Asni à Moulay Ibrahim et les efforts étaient toujours en cours pour rouvrir intégralement la route nationale numéro 7 entre Tahanaout et Taroudant. Dans un souci d’efficacité et de rapidité, les travaux ont été segmentés en différentes phases: l’ouverture de la route entre Tahanaout et Asni a marqué la première phase, suivie de l’ouverture des routes entre Asni et Ouirgane, puis entre Ouirgane et Imekdal, et finalement entre Imekdal et Talat N’Yaaqoub, a détaillé Hicham Farndi.