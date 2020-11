© Copyright : DR

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) vient de mettre 660 véhicules neufs à la disposition de ses services centraux et décentralisés, de normes techniques des plus développées, dans le cadre de son plan de renouvellement et de développement de son parc automobile et d’équipement des différentes équipes de police et unités d'intervention de véhicules, qui leur permettent de s'acquitter convenablement de leurs missions de maintien de la paix et de la sécurité des citoyens.

Dans un communiqué, la DGSN indique que ses services ont misé sur la dotation des équipes et services sécuritaires de voitures et motos adaptés à la nature de leurs missions, notamment en véhicules utilitaires propres à la police de secours et à toutes les autres unités de sûreté, des véhicules tout-terrain pour intervenir dans diverses situations, et des voitures légères, quads et motos cylindrées, ainsi que des camions pour la cavalerie de la sûreté nationale et pour les brigades cynotechniques (avec des chiens de police dressés).

زودت المديرية العامة للأمن الوطني مصالحها المركزية واللاممركزة ب660 مركبة جديدة، بتقنيات متطورة تتلاءم وخصوصية مهامها، لتمكينها من الاضطلاع الأمثل بمهام حفظ الأمن وصون الممتلكات وخدمة المواطنات والمواطنين.

Les nouveaux véhicules comprennent également des bus destinés au transport des fonctionnaires pour leurs missions officielles et régulières, d'une capacité de 11 à 21 places, ainsi que des camions pour les groupes mobiles de maintien de l'ordre, en plus de 36 ambulances et trois camions de remorquage, ajoute la même source.

La DGSN a également équipé les groupes mobiles de maintien de l'ordre de 14 camions de pompes à eau équipés de caméras de surveillance et d'enregistrement des interventions, et de machines pour dégager la route et lever les obstacles qui entravent la fluidité de la circulation, ainsi que d'autres équipements de pointe pour assurer les interventions à distance.

Ce nouveau matériel logistique s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par la DGSN pour développer et moderniser son parc automobile, de manière à assurer la rapidité et la disponibilité dans sa réponse aux appels des citoyens et l'efficacité et l'efficience des opérations d'intervention, et afin de permettre aux différents services de sûreté de s'acquitter convenablement de leurs nobles missions au service des citoyens, conclut le communiqué.