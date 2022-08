© Copyright : DR

Kiosque360. A Casablanca, les autorités n’y vont pas de main morte. S’il faut préserver l’eau dans ce contexte hydrique difficile, cela passera aussi par l’interdiction de certains rituels vieux de plusieurs décennies, comme «zemzem».

C’est un vieux rituel que les jeunes perpétuent depuis plusieurs décennies, que beaucoup critiquent pour plusieurs raisons et qui sera désormais interdit. Du moins cette année. «Zemzem», cette tradition pratiquée le jour d’Achoura et qui consiste à s’asperger et à se jeter de l’eau les uns sur les autres en pleine rue, vient d’être interdite à Casablanca par les autorités.

C’est ce que rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 8 août. En fait, comme l’explique le quotidien, la Commune urbaine n’a pas nommément cité le rituel de «zemzem», mais y a clairement fait référence lorsqu’elle a annoncé les mesures de préservation de l’eau mises en place pour lutter contre les effets de la situation exceptionnelle de sécheresse que connaît le pays cette année.

Pour preuve, en plus de différents usages de l’eau désormais interdits ou rationalisés, la Commune urbaine a annoncé l’interdiction de se jeter de l’eau les uns sur les autres dans la rue. Or, cette annonce coïncide avec la célébration ce lundi d’Achoura, et donc avec la date du rituel de «zemzem». Les pouvoirs publics ont ainsi expliqué que des sanctions strictes attendent tous ceux qui enfreignent ses directives.

Il faut dire que pareille mesure était tout à fait attendue, au regard de la complexité du contexte hydrique dans le pays, avec une rareté sans précédent de l’eau qui a poussé plusieurs villes à adopter des mesures rationalisant la consommation de cette ressource vitale. A Casablanca, il a fallu attendre jeudi dernier pour voir les autorités réagir à leur tour, en serrant la vis autour des utilisations exagérées de l’eau.

Dans un communiqué, la Commune urbaine a appelé les Casablancais à rationaliser la consommation de l'eau potable, tout en insistant sur son engagement à lutter contre tous les comportements à même de la gaspiller. Parmi les interdictions instaurées figurent l’arrosage des espaces verts publics et privés en journée, le lavage des voitures avec une eau de source conventionnelle ou encore le nettoyage des voies publiques.



Comme le rappelle Al Ahdath Al Maghribia, toutes les mesures prises, y compris cette interdiction de la pratique de «zemzem», ont d'abord pour but de sensibiliser les citoyens sur la gravité de la situation et de les inciter à adhérer à l’effort général de préservation de l’eau. La commune de Casablanca a aussi annoncé une série de sanctions auxquelles s'exposent les contrevenants, ainsi que sa ferme volonté à leur application le cas échéant.