© Copyright : DR

Kiosque360. Des rapports internationaux chiffrent la gravité de la sécheresse qui touche le Maroc cette année. Il s'agit de la pire depuis 40 ans. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

On savait déjà que la sécheresse que connaît le Maroc cette année était l’une des plus graves depuis plusieurs années. Aujourd’hui, ce sont des organisations internationales qui confirment la gravité de la situation, indiquant qu’il s’agit, en fait, de la pire période de sécheresse depuis 40 ans.

C’est ce qui ressort, par exemple, du dernier rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) sur l’état du climat en 2022. Ses principales conclusions sont rapportées par Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mercredi 23 novembre.

Dans le même rapport, l’organisation indique que tout laisse à penser que les huit dernières années ont été les plus chaudes que le monde ait connu, et ce principalement à cause de l’accumulation de gaz dans l’air. Comme le précise également le journal, le rapport de l’OMM est venu rappeler que les populations des pays en voie de développement sont celles qui souffrent le plus des répercussions de ce réchauffement, comme le prouvent les récentes inondations qui ont frappé le Pakistan cette année, ou encore la grave sécheresse qui touche la corne de l’Afrique depuis une longue période. Des millions de personnes paieraient déjà le prix fort de ces répercussions, avec un coût financier estimé, dans le rapport, à plusieurs milliards de dollars.

L’OMM n’est pas la seule à s’alarmer de la situation climatique actuelle. En effet, l’ONG internationale Greenpeace vient également de publier un rapport sur le climat. Dans celui-ci, souligne le quotidien arabophone, il est indiqué que le Maroc souffre gravement des répercussions du changement climatique, à l’instar d’autres pays de la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, concernée par ce rapport. Ainsi, l’organisation qualifie d’«inédite» la sécheresse qui frappe le royaume cette année . Pire encore, l’ONG prédit une aggravation de la situation dans certaines zones à vocation agricole, comme le Souss. Greenpeace fait d'ailleurs, pour cette région, une liste de six pays qui risquent, à l’avenir, de souffrir des conséquences fatales du changement climatique. Et le Maroc y figure aux côtés de l’Egypte, l’Algérie, le Liban, la Tunisie et les Émirats Arabes Unis. Ces pays devraient s’attendre à une hausse sensible des températures sur leurs territoires, ce qui impactera naturellement leur production alimentaire.