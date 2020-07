© Copyright : Dr

Kiosque360. Parmi les 400.000 marocains atteints par l’hépatite C, 5.000 succombent chaque année à la maladie. C’est ce que révèle l’Association de lutte contre le sida qui reproche aux autorités d’avoir gelé le plan stratégique, pourtant recommandé par l’OMS, pour juguler cette maladie.

L’Association de lutte contre le sida (ALCS) révèle que le nombre des décès causés par l’hépatite C dépasse les 5.000 cas par an au Maroc. Le quotidien Al Akhbar rapporte d'ailleurs, dans son édition du mardi 28 juillet, que ce chiffre risque d’augmenter avec la crise épidémiologique provoquée par la propagation du coronavirus. L’ALCS indique qu’un plan stratégique a été élaboré en 2016 pour endiguer cette maladie à l’horizon 2030. Le Maroc, ajoute la même association, est doté d’une industrie fabriquant de nouveaux médicaments et des génériques à effet direct sur le virus, à un coût très en dessous de celui pratiqué dans les pays du nord. L’ALC souligne, par ailleurs, qu’elle a mobilisé plusieurs médecins bénévoles pour combattre cette épidémie à travers une formation continue, tout en réclamant la couverture médicale pour les malades en situation précaire.

L’association a toutefois critiqué le retard pris dans la mise en œuvre du plan stratégique contre l’hépatite C, malgré la succession de trois ministres à la tête du département de la Santé. L’un d’eux avait lancé un appel d’offre pour l’achat de nouveaux médicaments (ADD) mais, précise l’ALCS, ce marché a été annulé sans justification aucune. L’association tire donc la sonnette d’alarme, car des milliers de citoyens ont besoin de ce médicament et risquent de perdre la vie faute de traitement adéquat. Malgré cette situation critique, poursuit l’ALCS, le plan stratégique national a été, curieusement, gelé par les pouvoirs publics. Un plan qui comprend l’achat des nouveaux médicaments et le lancement de campagnes de diagnostic précoce de la maladie. Mais le ministre de la Santé actuel a fermé la porte du dialogue avec les associations concernées, malgré les multiples correspondances qu’elles lui ont adressées à ce sujet.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mardi 28 juillet, que l’OMS avait fait de la lutte contre l’hépatite C sa priorité, avec pour objectif de la juguler à l’horizon 2020. Selon une source du ministère de la Santé, le Maroc, qui avait adhéré à cette stratégie, semble l’avoir remise aux calendes grecques. Pourtant, plus de 500.000 Marocains ignorent s’ils sont atteints par ce virus, la plupart des gens découvrant cette maladie par hasard. Car l’hépatite C est une maladie silencieuse grave qui se développe progressivement et lentement et qui, de surcroît, est très contagieuse.

Des facteurs aggravants multipliant les complications provoquent la cirrhose et le cancer du foie. La transmission de ce virus se fait généralement par des injections non sécurisées ou des transfusions sanguines sans examen ni dépistage. Ceci étant, les nouveaux traitements deviennent de plus en plus efficaces, surtout dans les cas de diagnostic précoce de l’hépatite C.