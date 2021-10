Les éléments de la police judiciaire de Salé ont déféré mardi, devant le procureur général près la Cour d’appel de Rabat, la mère qui avait tenté d’empoisonner ses deux enfants, âgés de 5 et 11 ans, avec de la mort-aux-rats. Après audition, le parquet général a décidé de l’écrouer à la prison Al Arjate, à Salé, et de confier son affaire au juge d’instruction près la même Cour d’appel.

La mère est accusée de «tentative de meurtre avec préméditation, guet-apens et tentative de suicide», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 21 octobre. D’après les premiers éléments de l’enquête, font savoir les sources du quotidien, la mise en cause a failli commettre l’irréparable à cause d’un simple malentendu avec son mari.

En voulant se venger de lui suite à un conflit conjugal, elle a versé du raticide dans une boisson qu’elle a froidement servie à ses deux enfants. Croyant que le mal était fait pour sa propre progéniture, elle a ensuite tenté de se donner la mort en ingurgitant le même poison. Cet acte criminel aurait été motivé par la procédure de divorce que son mari avait entamée, indiquent les mêmes sources.

Et d’ajouter que le mari avait déjà alerté la police judiciaire de Salé de l’intention de sa femme de tuer ses deux enfants. Soumise à l’interrogatoire, la mise en cause a fini par avouer et confirmer les faits qui lui étaient reprochés, ainsi que leurs circonstances. Le rapport médical a également confirmé les faits en révélant que les deux enfants avaient été empoisonnés avec de la mort-aux-rats. La mise en cause a été inculpée pour tentative de meurtre avec préméditation, guet-apens et tentative de suicide. Le procès démarre après l’achèvement de l’instruction approfondie de cette affaire.