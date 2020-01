© Copyright : mohamed Elkho-Le360

Des agents de police de la Sûreté provinciale de Safi ont arrêté hier soir, samedi 5 janvier 2020, un individu qui se trouvait sous l'emprise d'une drogue. L'homme est soupçonné d'avoir tenté d'agresser au couteau des fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions.

Le mis en cause, âgé de 23 ans, a de multiples antécédents judiciaires, et a déjà été condamné pour une affaire de coups et blessures entraînant la mort, et une autre affaire de tentative de viol.

Il s'est présenté hier soir, sous l'emprise d'une drogue, au poste de police de permanence à Safi, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté Nationale (DGSN).

Selon ce communiqué, cet individu, qui dissimulait un couteau sous ses vêtements, a sciemment tenté d'agresser, sans raison apparente, un inspecteur de police, ce qui a contraint ce gradé à utiliser son arme de service et à tirer trois balles de sommation.

Le mis en cause s'est ensuite enfui, mais des agents de police ont pu l'interpeler en tirant une quatrième balle de sommation, pour éliminer le danger qu'il représentait, avant de l'arrêter et de saisir l'arme blanche qui était en sa possession, précise la DGSN.

Le prévenu se trouve actuellement en garde à vue. Une enquête, menée sous la supervision du parquet, est actuellement en cours, afin de déterminer les motifs et les causes du comportement de cet homme.