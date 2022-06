Revue du web. Un Marocain résidant en Italie meurt noyé en sauvant la vie de deux enfants

Le Marocain résidant en Italie mort noyé, après avoir sauvé la vie de deux enfants.

© Copyright : DR

Kiosque360. Un Marocain résidant en Italie meurt noyé après avoir sauvé la vie de deux enfants; une jeune fille fait le buzz dans les environs de Fès après avoir été interdite d'école à cause de son voile; l'Espagne confirme son soutien au plan marocain pour le Sahara et l'Algérie boude de plus belle... Round-Up.

Italie: un Marocain résident à l’étranger meurt noyé en sauvant la vie de deux enfants L'Ambassade d'Italie au Maroc exprime son profond chagrin pour le d�c�s de Rahhal Ammari, qui a perdu la vie dans des circonstances tragiques en Italie.

Par son geste h�ro�que, Rahhal a sauv� la vie de deux enfants italiens en danger, en faisant don de la sienne. — Italy in Morocco (@ItalyinMorocco) June 9, 2022 Une jeune fille voilée fait le buzz dans les environs de Fès. La jeune Hanane et son père expliquent qu’elle a été interdite d’école à cause de son voile ce que conteste la direction de son établissement. Des doutes subsistent quant à la véracité de leurs propos et l’authenticité des documents publiés sur le web. L’Espagne confirme son soutien au plan marocain pour le Sahara et l’Algérie boude de plus belle ?L'Algerie ?? a d�cid� de suspendre l'accord de coop�ration et de bon voisinage avec l'Espagne ?? pic.twitter.com/bZ85ixHLCk — Sofiene lakhdari (@lakhdari_s) June 8, 2022 Alors que l'Alg�rie s'appr�te � accueillir les Jeux M�diterran�ens le 25 juin prochain, le r�gime d�cide de rompre le trait� d'amiti� avec l'Espagne.

Donc on a mis une croix sur l'union du Maghreb et court-circuit� l'union africaine � cause de notre d�saccord avec le Maroc. ? — Doxa (@Dz_Millennial) June 9, 2022 Quel constructeur automobile voudra s?installer en Alg�rie sachant qu?il ne peut d�sormais plus exporter en Espagne ? ?Quand on dit que le polisario a ruin� l?alg�rie c?est pas une blague? — RealPolitik (@Reap_YouTube) June 8, 2022 L'Alg�rie �tale une fois de plus sa frustration et impuissance � contraindre l'Espagne par le gaz � soutenir le Polisario.



L'Alg�rie mobilise tout son Etat, allant jusqu'� hypoth�quer ses propres int�r�ts, pour nuire au Maroc et aux Marocains. https://t.co/XypXShjWn1 — Atlas ??????? ? (@reaIAtIas) June 8, 2022 pic.twitter.com/NS0L9pT46N — ??????? (@lihoudii) June 9, 2022

Par Khalil Ibrahimi