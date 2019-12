Revue du Web. Succès grandissant du concert "Stars in the place"

L'artiste musical français Gandhi Djuna, alias Maître Gims.

Kiosque360. “Stars in the place” fait le buzz, Miss Amazigh 2019, quand des jeunes «herragas» se retrouvent dans un camp d’internement en Côte d’Ivoire, Thierry Henry au F.C. Barcelone? Round up.

Marrakech: le concert “Stars in the place” organisé à Marrakech est un grand succès.

Hajar Lamrabet couronnée Miss Amazigh 2019. Réactions. اللب الأمازيغي الفاخر pic.twitter.com/cmOaDc5qbB — العقيد يونس Dr Dre (@ToToPoStOoOo) December 29, 2019 Moins réjouissant: ces photos de jeunes « herragas » qui se sont retrouvés dans un camp d’internement… en Côte d’Ivoire, où les a emmenés le bateau qui devait les transporter en Europe. Football: la rumeur farfelue du jour nous vient d’Espagne, où la presse catalane a annoncé l’intérêt du F.C. Barcelone pour Thierry Henry en tant qu’entraîneur… Réactions. Il y a un intérêt d’une partie du conseil d’administration du Barça pour Thierry #Henry, pour la relève d’Ernesto #Valverde au cas où il ne continuerait pas comme coach de l'équipe la saison prochaine.



[@sport] pic.twitter.com/cu4088j4Hn — FC Barcelone (@FCB_NewsFR) December 30, 2019 En cas de démission de son actuel entraîneur, Ernesto Valverde, le Barça cilberait Thierry Henry à en croire la une du quotidien Sport. Malgré une aventure monégasque compliquée, la direction des blaugranas pensent que l'ancienne gloire française a le profil pour coacher le club. pic.twitter.com/srY9e8cPxp — Foot Transfert (@FootTransfert18) December 30, 2019 Une partie de la direction pense qu’Henry a le profil dans le cas où Valverde ne continue pas. (Sport) pic.twitter.com/xMWe6Z7agy — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) December 29, 2019 Henry à signer y’a même pas 1 mois à Montréal, il a même pas commencé la saison mdr ça veux déjà l’envoyer au barca ? — SportCom (@SportsCom75) December 30, 2019 Je sais pas pq mais je sens que si Henry va au barca le club va tout rafler la première saison — JuniNO (@PernambucanoJu4) December 30, 2019

Par Ziyad Aklikim