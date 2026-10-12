Revue du web. Rabat: deux individus en état d’ivresse avancée interpellés après avoir vandalisé plusieurs dizaines de véhicules

Rabat: deux individus en état d’ivresse avancée interpellés après avoir vandalisé plusieurs dizaines de véhicules
Marrakech: victime d’une arnaque à Jemaâ el-Fna, une femme fait le buzz en révélant le montant qui lui a été prélevé
Élections 2026: les Ultras du Raja démentent avoir félicité le député du PSU El Asri pour sa victoire aux législatives
France: une cyberattaque contre les entrepôts frigorifiques de plusieurs enseignes de supermarchés entraîne la destruction de plusieurs tonnes de produits frais