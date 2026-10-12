Société

Revue du web. Rabat: deux individus en état d’ivresse avancée interpellés après avoir vandalisé plusieurs dizaines de véhicules

Une arrestation effectuée par des éléments de la Sûreté nationale. (Photo d'illustration)

Revue du webRabat: deux individus en état d’ivresse avancée interpellés après avoir vandalisé plusieurs dizaines de véhicules; Marrakech: victime d’une arnaque à Jemaâ el-Fna, une femme fait le buzz en révélant le montant qui lui a été prélevé; Élections 2026: les Ultras du Raja démentent avoir félicité le député du PSU El Asri pour sa victoire aux législatives; France: une cyberattaque contre les entrepôts frigorifiques de plusieurs enseignes de supermarchés entraîne la destruction de plusieurs tonnes de produits frais... Round-up.

Par La Rédaction
Le 12/10/2026 à 18h54

Rabat: deux individus en état d’ivresse avancée interpellés après avoir vandalisé plusieurs dizaines de véhicules

Marrakech: victime d’une arnaque à Jemaâ el-Fna, une femme fait le buzz en révélant le montant qui lui a été prélevé

Élections 2026: les Ultras du Raja démentent avoir félicité le député du PSU El Asri pour sa victoire aux législatives

France: une cyberattaque contre les entrepôts frigorifiques de plusieurs enseignes de supermarchés entraîne la destruction de plusieurs tonnes de produits frais

Par La Rédaction
Le 12/10/2026 à 18h54
#Rabat#Jemaâ el-Fna#Élections 2026#Raja#Ultras#PSU#France#Maroc

LEs contenus liés

Société

Revue du web. Le roi Mohammed VI adresse un discours ferme à l’occasion de la rentrée parlementaire. Détails et réactions

Société

Revue du web. CAN 2025: les audiences devant le TAS achevées, le verdict sur le titre de champion d’Afrique attendu dans les prochains jours

Société

Revue du web. Ouarzazate: un assistant éducatif en garde à vue pour un vocal à caractère sexuel envoyé à une élève

Société

Revue du web. Politique: Abdelilah Benkirane s’en prend à Saâd-Eddine El Othmani avant de s’excuser

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
2
Officiel. Gouvernement El Mansouri: le PAM, l’Istiqlal, l’USFP et le PPS scellent leur alliance
3
Arrestation de 61 Marocains en Algérie: que prépare le régime voyou?
4
Abascal et Bardella débarquent à Sebta pour défendre l’Europe depuis l’Afrique
5
Une délégation de l’armée de l’air israélienne participe au Marrakech Air Show
6
Gouvernement El Mansouri: la majorité attendue au complet ce lundi
7
Un déclin annoncé
8
61 Marocains arrêtés en Algérie: le régime ne fait pas la guerre au «Makhzen», mais aux Marocains
Revues de presse

Voir plus