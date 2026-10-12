Revue du web. Rabat: deux individus en état d’ivresse avancée interpellés après avoir vandalisé plusieurs dizaines de véhicules

Une arrestation effectuée par des éléments de la Sûreté nationale. (Photo d'illustration)

Rabat: deux individus en état d’ivresse avancée interpellés après avoir vandalisé plusieurs dizaines de véhicules

Marrakech: victime d’une arnaque à Jemaâ el-Fna, une femme fait le buzz en révélant le montant qui lui a été prélevé

Élections 2026: les Ultras du Raja démentent avoir félicité le député du PSU El Asri pour sa victoire aux législatives

France: une cyberattaque contre les entrepôts frigorifiques de plusieurs enseignes de supermarchés entraîne la destruction de plusieurs tonnes de produits frais

🔴 ALERTE INFO

La température est montée jusqu'à 50 degrés : une cyberattaque contre les systèmes frigorifiques provoque la destruction de produits frais dans des centaines d'Intermarché et de Super Uhttps://t.co/7CNeNvQDyn — BFM Business (@bfmbusiness) October 12, 2026

🔴 Intermarché, Super U et Leclerc : des réfrigérateurs piratés dans plusieurs supermarchés français !



Des pirates auraient détourné les systèmes de régulation du froid Danfoss, faisant grimper les températures jusqu’à 50 °C et entraînant la destruction de nombreux produits… — Seb (@seblatombe) October 12, 2026

Une cyberattaque inédite d’ampleur nationale frappe les frigos d'Intermarché, Leclerc et Super U.



"Plus de 150 supermarchés. C’est d’une extrême gravité. C’est inacceptable." (BFM)



Les dégâts seraient considérables à l’échelle nationale se chiffrant en millions d’euros. pic.twitter.com/agkXPqfkl4 — Sir 𝕏 (@SirAfuera) October 12, 2026

NEW: 🇳🇱 A cybersecurity incident has now disrupted Dutch supermarket giant Albert Heijn, following a major cyberattack affecting supermarket refrigeration systems in France.



Albert Heijn, along with Etos and Gall & Gall, has experienced significant IT disruptions since Sunday… pic.twitter.com/gF3QmbQRqx — GeoInsider (@InsiderGeo) October 12, 2026