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Revue du web. Le roi Mohammed VI adresse un discours ferme à l’occasion de la rentrée parlementaire. Détails et réactions

Le roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture du Parlement le 9 octobre 2026. (Y.Mannan/Le360)

Revue du webLe roi Mohammed VI adresse un discours ferme à l’occasion de la rentrée parlementaire. Détails et réactions; Zagora: trois touristes sauvés par la population locale après que ces derniers se soient aventurés en voiture dans le lit d’un oued en crue; Mohamed Boudrika, l’ancien président du Raja, déjà en prison a été condamné une nouvelle fois à une amende record de 71 millions de dirhams; Arabie saoudite: l’aéroport de Ryad bombardé par les rebelles Houthis. Une attaque qui a fait 12 morts et plus de 300 blessés... Round-up.

Par La Rédaction
Le 11/10/2026 à 19h38

Le roi Mohammed VI adresse un discours ferme à l’occasion de la rentrée parlementaire. Détails et réactions.

Zagora: trois touristes sauvés par la population locale après que ces derniers se soient aventurés en voiture dans le lit d’un oued en crue.

Mohamed Boudrika, l’ancien président du Raja, déjà en prison a été condamné une nouvelle fois à une amende record de 71 millions de dirhams.

Arabie saoudite: l’aéroport de Ryad bombardé par les rebelles Houthis. Une attaque qui a fait 12 morts et plus de 300 blessés.

Par La Rédaction
Le 11/10/2026 à 19h38
#Roi Mohammed VI#Discours#Parlement#députés#Zagora#tourisme#Crues#Mohamed Boudrika#amende#Arabie saoudite#Attaque

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