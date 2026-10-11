Revue du web. Le roi Mohammed VI adresse un discours ferme à l’occasion de la rentrée parlementaire. Détails et réactions

Le roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture du Parlement le 9 octobre 2026. (Y.Mannan/Le360)

Le roi Mohammed VI adresse un discours ferme à l’occasion de la rentrée parlementaire. Détails et réactions.

« Les Marocains sont en droit d’être fiers de notre identité religieuse authentique, sous l’égide de l’institution d’Amir Al-Mouminine, ainsi que de notre identité civilisationnelle singulière, riche de la diversité de ses composantes. »



Sa Majesté le Roi Mohammed VI 🇲🇦… pic.twitter.com/JmSYBGfSIA — Almohadravid (@almohadravid) October 9, 2026

👑🇲🇦 Sa Majeste le Roi Mohammed VI lors de son discours aujourd'hui:



"Le Maroc est l'une des plus anciennes nations du monde, sous une ancienne bannière royale, l'une des plus anciennes monarchies de l'histoire.



Les Marocains ont le droit d'être fiers de notre identité… pic.twitter.com/UsoBxGS6tr — Jaf (@Jafkech) October 9, 2026

🇲🇦🇪🇸 Sa Majesté le Roi Mohammed VI réaffirme une ligne claire : le partenariat Maroc–Espagne est un choix souverain, jamais soumis aux pressions ni au chantage. Face aux déclarations irresponsables et à toute instrumentalisation, le Maroc privilégie le dialogue et le respect… https://t.co/J1M3OYgQLu pic.twitter.com/mKFeiahpPq — Aida Bellahlou (@BellahlouA) October 9, 2026

🔴​Discours Royal devant le Parlement : Un cap stratégique pour le Maroc de demain🔴



Le discours royal adressé aux représentants de la Nation constitue une étape stratégique décisive qui oriente les politiques publiques du Royaume et concrétise les grandes ambitions nationales.… pic.twitter.com/cvJ1wYTn2P — Mohamed Larbi (@Mohamedlarbi123) October 9, 2026

Le temps des diktats est révolu..



Le rapport Nord-Sud ne peut plus obéir à la logique du donneur d’ordres.

Le discours de SM le Roi est clair: le Maroc est un partenaire souverain, responsable et fiable✅, qui ne cède ni aux pressions ni au chantage❌https://t.co/uDpj9p9drp — يوسف المختاري (@YOUSSEFMIKHTARI) October 9, 2026

🔴👑Sa Majesté le Roi Mohammed VI prononce un discours au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la première session de la première année législative de la 12e Législature.



"le sentiment qui M'est le plus cher dans la vie, c'est celui d'être fier de Ma marocanité"… pic.twitter.com/VgfgLl3is7 — inessbelghiti 🇲🇦 (@inessbelghiti) October 9, 2026

Zagora: trois touristes sauvés par la population locale après que ces derniers se soient aventurés en voiture dans le lit d’un oued en crue.

Mohamed Boudrika, l’ancien président du Raja, déjà en prison a été condamné une nouvelle fois à une amende record de 71 millions de dirhams.

Arabie saoudite: l’aéroport de Ryad bombardé par les rebelles Houthis. Une attaque qui a fait 12 morts et plus de 300 blessés.

يا جماعة أنا الحين بمطار الملك خالد، والقتلى بكل مكان والدمار مو طبيعي، الوضع يفجع والله 😨💔🇸🇦 — آريوس ✘🇸🇦 (@mqpn00) October 10, 2026