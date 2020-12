Revue du web. Mohamed Dkhissi, directeur central de la police judiciaire, sur tous les fronts

Mohamed Dkhissi, directeur central de la Police judiciaire.

© Copyright : DR

Kiosque360. Mohamed Dkhissi, le directeur de la BNPJ est sur tous les fronts, l’attaquant du FUS marque et célèbre son but avec un maillot des supporters du Wydad et suscite un tollé, la twittosphère rend hommage au chercheur turc à l'origine du vaccin anti-Covid de Pfizer. Round-up.

Le directeur du bureau national de la police judiciaire, Mohamed Dkhissi, est sur tous les fronts et intervient dans les médias pour défendre la DGSN contre la diffamation. Football: quand l’attaquant du FUS marque et célèbre son but avec un maillot des supporters du Wydad et suscite un tollé. Sur twitter, on rend hommage au chercheur turc de BioNtech à l’origine du développement du vaccin de Pfizer contre le Covid-19. Une famille de réfugiés turcs musulmans arrivés en Allemagne à la fin des années 60.

Le garçon avec le t-shirt jaune sera leader d'une équipe de recherche qui trouvera le vaccin contre la Covid-19.

Son nom : Uğur Şahin.#RefugeesWelcome pic.twitter.com/NPbwcTNa6z — (@nicolasnibat) December 6, 2020 La fortune d'Ugur Sahin a augmenté de 584 millions de dollars en 1 journée hier, la forte probabilité du début du vaccin de Biontech Pfizer contre le covid 19 l'a fait exploser-il est à 5,2 milliards de dollars. — Fouad Raoui (@Fraoui1983) December 1, 2020 Ils sont mariés, allemands d'origine turque et ont mis au point un vaccin très attendu contre le #Covid19.



Voici Uğur Şahin et Özlem Türeci pic.twitter.com/tdB14rkJot — France TV Berlin (@FranceTVBerlin) December 4, 2020 EXCLU @fpleitgenCNN - "Nous pensons que c'est le début de la fin de la pandémie" déclare Ugur Sahin le PDG de BioNTech : https://t.co/J4UWFhHe3u pic.twitter.com/yucqcqKf8n — CNN France (@CNNFrancePR) December 2, 2020 Le développement du vaccin Covid-19 porte ses fruits. Ugur Sahin, qui est derrière la BioNtech allemande, fait désormais partie des 500 personnes les plus riches du monde selon Bloomberg. Coté à la 493e place avec un actif d'environ 5.06 milliards de dollars. pic.twitter.com/qnTwaXd8aH — Ezints (@ezints) December 4, 2020 Cette photo, très partagée sur les réseaux sociaux, ne montre pas Ugur Sahin et sa famille. Elle n'en est pas moins très émouvante. Lire cet article du service de vérification de l'AFP pour en savoir plus: https://t.co/fYo37LzvQi — Ariane Bonzon (@ArianeBonzon) December 6, 2020

Par Mehdi Heurteloup