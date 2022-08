Que la 1ere ministre de Finlande, Sanna Marin, fasse la fête n'est pas un problème et on s'en tappe.



Ce qui est un problème c'est sa politique pro-guerre, la fin de la neutralité du pays, l'adhésion à l'OTAN et sa soumission au chantage turc sur les réfugiés politiques kurdes. pic.twitter.com/eBTz3swPjn