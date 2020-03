Moïse, dommage que l'on ne vous ai pas assez briefé sur le Mindset RAJAOUI. Plus tu nous met les bâtons dans les roues, plus on s'accroche.



Cette image est une honte pour le foot africain, on interdit à son adversaire d'accéder aux vestiaires à la mi-temps #CAFCL #TpmRca pic.twitter.com/o5CeC25m98