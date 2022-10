A l?issue des travaux du Conseil des ministres tenu ce mardi, et sur proposition du Chef du gouvernement et � l?initiative de la ministre de l?Economie et des Finances, le Roi a nomm� Mohamed Benchaaboun, Directeur G�n�ral du Fonds Mohammed VI pour l?investissement.#hespressfr pic.twitter.com/z2PuAzcxqy